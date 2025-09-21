Culleredo (A Coruña) adjudica 2,4 millones para transformar Vilaboa, Acea de Ama y varias zonas rurales

Culleredo acaba de dar luz verde a cinco actuaciones clave para modernizar el municipio, con una inversión global de 2.454.568,97 euros.

Los contratos ya han sido adjudicados y las obras comenzarán en las próximas semanas, según confirmó el alcalde, José Ramón Rioboo.

En Vilaboa, se completará la humanización de la avenida principal entre la AP-9 y Fonte da Balsa, por 798.210 euros. El tramo contará con nuevo pavimento, aceras más amplias, pasos de peatones elevados y sensores de presencia. También habrá arbolado, mobiliario urbano renovado, plazas accesibles y una iluminación LED más eficiente.

Muy cerca, la plaza Sagrada Familia será remodelada de forma integral por 613.962,65 euros. El proyecto reorganizará los aparcamientos, creará zonas verdes, instalará nuevo mobiliario y trasladará el parque infantil a un área interior cubierta y protegida, con firme de caucho y nuevos juegos.

En Acea de Ama, la regeneración de la urbanización Tierno Galván, por 759.054,53 euros, mejorará la movilidad peatonal y conectará itinerarios clave, como la avenida de Rutis y el paseo fluvial. Se ampliarán aceras, se renovarán redes de saneamiento y alumbrado, y se incorporará vegetación y mobiliario urbano.

La inversión también alcanza las áreas rurales. En Ermida de Ternande (Celas) se renovarán firmes y señalización por 144.295,32 euros, mientras que en la urbanización Mansosol de A Zapateira se modernizará el alumbrado de cuatro calles con tecnología LED y telegestión, por 139.046,47 euros, en colaboración con el Plan Único de la Deputación da Coruña.