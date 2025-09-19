El sol brilla hoy en A Coruña antes de la llegada de las lluvias del fin de semana

La Marina de A Coruña en un día de septiembre soleado Quincemil

Así de preciosa estaba la Marina esta mañana en A Coruña. La niebla que cubría temprano el paseo marítimo se disipó rápidamente para dar paso a una jornada de pleno sol este viernes.

Según la predicción de MeteoGalicia, las temperaturas alcanzarán los 25 grados de máxima, en un día marcado por la estabilidad y el ambiente casi veraniego.

El buen tiempo, sin embargo, tendrá las horas contadas. A partir del sábado se espera un cambio notable de tendencia, con la llegada de precipitaciones que podrán ser intensas en la ciudad herculina y en buena parte de Galicia.

La bajada térmica será evidente: las máximas caerán hasta situarse entre los 20 y 21 grados, varios menos que los disfrutados durante esta jornada soleada.

El contraste entre el viernes luminoso y el sábado lluvioso marcará el arranque del fin de semana. Los coruñeses podrán disfrutar hoy de un respiro de sol y temperaturas agradables, pero tendrán que sacar de nuevo el paraguas para afrontar las jornadas siguientes.