Recibe el alta el bombero quemado en agosto en los incendios forestales de Galicia

El bombero de 46 años ingresado en el CHUAC desde la plaga de incendios forestales que azotó Galicia el pasado mes de agosto ha sido dado de alta tras permanecer varias semanas en el complejo hospitalario, según el último parte médico emitido esta mañana.

Este profesional sufrió quemaduras de segundo grado, que han afectado al 10% del cuerpo, así como intoxicación por inhalación de humo.

Con respecto al brigadista de 18 años que todavía permanece ingresado, evoluciona favorablemente pero su pronóstico sigue siendo grave. Presenta quemaduras de tercer grado y tiene afectado el 40% de su cuerpo.

Evolucionan favorablemente los cinco brigadistas trasladados desde Burela

Los cinco brigadistas trasladados al CHUAC desde Burela, con edades comprendidas entre los 24 y los 29 años, presentan una evolución favorable pero su pronóstico sigue siendo grave.

Así, el más joven, de 24 años, sufre quemaduras de 2º grado con afección al 25% del cuerpo. Tuvo también intoxicación por inhalación de humo. El otro brigadista de 24 años también presenta quemaduras de segundo grado, con el 10% de su cuerpo afectado.

Por su parte, el de 25 años tiene afectado el 15% del cuerpo con quemaduras de segundo grado, el de 27 años tiene un 5% del cuerpo afectado y el de 29 años, un 8%.