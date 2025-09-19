El delegado del Gobierno vincula el cambio en la Subdelegación en A Coruña con una nueva operativa

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado tanto la trayectoria del nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, como de la anterior responsable en el cargo, María Rivas.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas ante las críticas planteadas por este relevo, como el posicionamiento a este respecto de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

"Este tipo de cambios a veces son necesarios", ha manifestado para poner en valor el trabajo de María Rivas, pero destacar también la trayectoria del nuevo subdelegado del Gobierno y limitarlo solo a un cambio de "operativa" sin "ninguna discriminación por razón de género", ha precisado al ser preguntado por esto.

"En este momento la subdelegada quiere hacer un cambio vital para dedicarse a otro tipo de responsabilidades y en esta segunda parte de la legislatura es fundamental darle un cambio acorde con los nuevos procesos que llevó a cabo el propio partido", ha expuesto también.