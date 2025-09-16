Roban en una tienda de gominolas del polígono de Agrela, en A Coruña: se llevan chuches y calderilla

Entre la 1 y las 2 de la madrugada de este martes, una furgoneta de empresa se empotró contra una tienda de golosinas en la calle Pasteur, en el polígono de Agrela.

Se trata de Candy Cash, el paraíso de las chuches en A Coruña, que esta noche fue víctima de un destrozo del que a sus dueños les costará mucho recuperarse.

El problema no fue lo que se llevaron -"tan solo bolsas de chuches y un poco de dinero que había en la caja"- sino los daños que dejaron a su paso: "En las cámaras se ve cómo una furgoneta que parece de mensajería, seguramente robada, se empotra marcha atrás contra el pilar de la tienda, entre la puerta y la entrada", cuenta Simón, uno de los socios.

Los ladrones lograron tirar abajo la luna del establecimiento, "que es bastante ancha", para acceder y llevarse lo que les dio tiempo: "Tan solo gominolas y algo de calderilla que había en la caja registradora", añade el dueño.

"No entiendo por qué lo hacen, el destrozo supone 50 veces más de lo que se llevaron", lamenta. No es la primera vez que se produce un robo de este calibre: hace un par de semanas entraron en una cafetería del centro de A Coruña y, de nuevo, solo se llevaron el poco dinero que había en la caja.

Robo en una tienda de chuches Cedida

"Todos nos llevamos el dinero a casa o lo ingresamos en el banco. No tiene sentido dejarlo ahí a la vista y al alcance de todos", asegura.

De hecho, las golosinas en sí no tienen gran valor: "Cada bolsa costará unos 10 euros y se llevaron unas 30. Por lo que tampoco es mucho lo que se llevaron".

Según fuentes cercanas a la investigación, los ladrones se hicieron con la caja registradora mediante la técnica del alunizaje. A la espera de que llegue la Policía Científica, los responsables del negocio confían en que el seguro se haga cargo, aunque el destrozo suponga un problema durante unos días. "Lo que está claro es que no eran profesionales", confiesa Simón.