Fallece el arquitecto Nicholas Grimshaw, padre del actual edificio de Afundación en A Coruña

El arquitecto británico Nicholas Grimshaw, autor del edificio que acoge a día de hoy la sede de Afundación en A Coruña, ha fallecido a los 85 años de edad. Con una forma de ola rompiente, el proyecto se definía como un "mascarón de proa", dentro de un estilo modernista.

El edificio combina materiales de plasticidad amplia como el pétreo y el metálico, y junto a la luz cenital generó esa conocida ola de cristal. Por ello, fue premiado en 2006 por el Real Instituto de Arquitectos Británicos dentro de los premios European Awards.

Además, en España, fue el autor del edificio del pabellón británico de la Expo 92 de Sevilla, e incluso de la estación de autobuses de Bilbao.