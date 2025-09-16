Estudiantes ante la saturación de la línea UDC de A Coruña: "Nunca sabes si vas a entrar en el bus"

Ir a clase se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los estudiantes de los campus de Elviña y de A Zapateira de la Universidade da Coruña. Una semana después del arranque del nuevo curso académico, largas colas y esperas en paradas como las de Alfonso Molina y Pajaritas para tomar la línea de autobús universitaria han hecho que denuncien esta situación insostenible.

"Hay paradas con colas larguísimas, y aunque estés esperando con tiempo, nunca sabes si vas a conseguir sitio en el bus", cuenta Iago Rosales, estudiante de tercero de Arquitectura. El joven cuenta que en la semana que va de curso se ha quedado más de un día sin poder subirse y ha llegado tarde a clase: "A veces directamente me vuelvo a casa porque no compensa llegar media hora tarde".

Misma experiencia la de Tainara Vieira, que sale de casa con antelación con la esperanza de poder entrar en uno de los buses a tiempo de llegar a clase: "Nunca sé si entraré en el primero que pase o si tendré que ver cómo se llenan uno, dos o incluso tres antes de poder subir". La joven cuenta que a veces se desplaza a paradas anteriores a la suya menos concurridas para poder asegurarse un sitio.

Situación similar la que vive Manuel Alejandro Ferreiro, que estudia en el Campus de Elviña, señala que esta situación se repite cada año, pero que este curso "está siendo exagerado". El joven dice que el problema se da tanto a la ida como a la salida del campus. "Para llegar a tiempo a clase tienes que salir una hora antes de casa y regresar es imposible a no ser que lo hagas andando".

Además, para muchos la opción del bus es la única alternativa que tienen para acudir a las clases en la facultad. "Los buses siempre van llenos y llega un momento en el que los buseros ya no abren la puerta", dice Adriana Vásquez, que se desplaza a diario al Campus de Elviña.

Lo cierto es que la saturación en las paradas de bus en sentido de ida empieza a notarse a partir de San Pedro de Mezonzo, justo donde entran en funcionamiento las líneas de refuerzo en los tramos más concurridos. Antes de esa parada, el servicio transcurre sin grandes incidencias."Puedo subir sin problema e incluso sentarme", cuenta Diego Fernández, que cada día sube al bus en Juan Flórez, 116.

"A la salida es todavía peor", señala Tainara. "Son demasiados alumnos en una sola parada para la cantidad de buses que pasan al finalizar las clases, y eso cuando no vienen ya casi llenos desde las paradas anteriores del campus", explica, sumado a que a veces le lleva el doble de tiempo llegar a casa.

Iria García, estudiante de tercero de Ciencias Empresariales, apunta que las peores horas para coger el bus son las 08:30 y las 15:30 horas. "Sobre todo en paradas muy solicitadas como la de Plaza de Madrid o la de Intercampus glorieta de Elviña", concreta, junto a que en alguna ocasión algún amigo con coche tuvo que salvarla por quedarse sin asiento en este medio de transporte.

Tranvías no contempla más refuerzos en el servicio

Por su parte, la compañía de Tranvías de A Coruña ha explicado a Quincemil que los retrasos ocurridos la semana pasada en la línea se debieron a la lluvia. La empresa de transportes señala que la frecuencia habitual de la línea UDC es de 5 minutos, aunque en las horas punta (de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 15:00), se refuerza hasta alcanzar los 18 autobuses, lo que reduce la frecuencia a los 3 minutos.

Con respecto a las saturaciones que se están dando en el servicio, la Compañía explica que ya han incluido tres nuevos autobuses y que, por ahora, no contemplan incluir más en esta línea: "Tienen capacidad para albergar 100 personas y los utilizamos para apoyar los refuerzos en las horas de mayor afluencia". En total, la línea UDC mueve cada día a unas 14.000 personas.