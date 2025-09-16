A Coruña cambia el sentido de Simón Bolívar para mejorar el tráfico en Os Rosales

El ayuntamiento de A Coruña iniciará mañana los trabajos para cambiar el sentido de circulación en la calle Simón Bolívar, en el barrio de Os Rosales, con el objetivo de facilitar el tránsito y simplificar las maniobras de los vehículos en las vías interiores.

Hasta ahora las calles Emilio González López y Simón Bolívar tenían la misma dirección, lo que complicaba las maniobras de giro para buscar aparcamiento o acceder a otras zonas. Tras el aviso de la asociación vecinal, los servicios municipales realizaron estudios previos y confirmaron la viabilidad del cambio.

Ayer se colocaron carteles informativos en la zona para avisar a los vecinos. Mañana miércoles comenzará el borrado de la antigua señalización horizontal y el pintado de la nueva, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El jueves se instalará la señalización vertical adaptada y, según las previsiones municipales, por la tarde ya se podrá circular con el nuevo sentido en Simón Bolívar.