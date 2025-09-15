Sol en A Coruña

Sol en A Coruña Quincemil

Ofrecido por:

A Coruña

La lluvia da paso a una semana de sol y temperaturas en ascenso en A Coruña

Tras un inicio de lunes con chubascos, MeteoGalicia prevé máximas de hasta 28 grados el viernes

Puede interesarteLos bomberos de A Coruña comprueban la pasarela peatonal entre las estaciones por desprendimientos

Publicada

Después de un fin de semana en el que apenas llovió, las nubes descargaron esta mañana sobre la ciudad de A Coruña antes de dar paso a una semana de buen tiempo.

Accidente en Alfonso Molina esta mañana en A Coruña

Aunque las calles amanecieron mojadas este lunes, las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del día para dejar jornadas de sol con intervalos nubosos y temperaturas que alcanzarán los 21 grados de máxima.

Según la predicción de MeteoGalicia, las máximas irán en aumento a medida que avance la semana: 26 grados el jueves y hasta 28 el viernes.

Entre este lunes y el miércoles, los termómetros se mantendrán en torno a los 21–22 grados, con mínimas frescas de 11 grados durante la noche.