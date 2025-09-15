La lluvia da paso a una semana de sol y temperaturas en ascenso en A Coruña

Después de un fin de semana en el que apenas llovió, las nubes descargaron esta mañana sobre la ciudad de A Coruña antes de dar paso a una semana de buen tiempo.

Aunque las calles amanecieron mojadas este lunes, las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del día para dejar jornadas de sol con intervalos nubosos y temperaturas que alcanzarán los 21 grados de máxima.

Según la predicción de MeteoGalicia, las máximas irán en aumento a medida que avance la semana: 26 grados el jueves y hasta 28 el viernes.

Entre este lunes y el miércoles, los termómetros se mantendrán en torno a los 21–22 grados, con mínimas frescas de 11 grados durante la noche.