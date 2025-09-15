Denuncian largas colas y buses llenos en las paradas de la línea UDC de A Coruña

Largas colas en una de las paradas de Alfonso Molina de la línea UDC de A Coruña, Cedida

Se terminan las vacaciones, comienza un nuevo curso escolar y los autobuses de la línea UDC en A Coruña vuelven a llenarse. Algunos usuarios de esta línea denuncian largas colas y esperas en las paradas de Alfonso Molina y Pajaritas, con vehículos que no llegan a hacer la parada por ir llenos.

Esta es una escena que se repite año a año, denuncian, reiterando las largas esperas con sus correspondientes retrasos para poder hacer uso de un autobús que cada día utilizan cerca de 14.000 personas en la ciudad.

Desde la Compañía de Tranvías, responsable del servicio, explican que la frecuencia habitual de la línea UDC es de cinco minutos, bajando a tres minutos en las horas punta de 08:00 a 10:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas reforzando la línea con 18 autobuses.

La adjudicataria recuerda que estos refuerzos puntuales se realizan también en otras líneas coincidiendo con el inicio del curso escolar y la vuelta de vacaciones. Además, la flota cuenta con tres nuevos vehículos adquiridos precisamente como apoyo a las líneas existentes.