La Compañía de Tranvías sortea en A Coruña 12 bicicletas plegables: así puedes conseguirlas

A Coruña celebra desde mañana martes la Semana Europea de la Movilidad (SEM), a la que la Compañía de Tranvías se ha querido sumar con un sorteo muy especial entre sus usuarios: 12 bicicletas plegables.

Las personas que usen el autobús urbano entre el 16 y el 21 de septiembre podrán conseguir una de estas 12 bicicletas. La Compañía de Tranvías sorteará dos cada día entre todos aquellos usuarios que viajen en este transporte y abonen el billete "con tarjeta bonobús en cualquiera de sus modalidades físicas o electrónicas".

Los ganadores se darán a conocer al día siguiente del sorteo a través de las redes sociales de la empresa, que indicará los números de las tarjetas Millennium de los afortunados. Estas bicicletas, añade la Compañía de Tranvías, son compatibles con su transporte a bordo de los autobuses coruñeses.

La entrega de las bicis plegables se realizará en el stand que la Compañía de Tranvías dispondrá en el Obelisco con motivo de la Semana Europea de la Movilidad o en sus oficinas, ubicadas en Carretera Fuertes, nº 4.

La empresa busca agradecer de esta forma a sus usuarios "su confianza en el servicio de autobús urbano, así como favorecer la movilidad sostenible y accesible combinando el uso del transporte colectivo y el individual". Una acción que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, que este 2025 tiene como lema "Movilidad para todas las personas".