Abierto el vial provisional que enlaza el hospital de A Coruña con la AC-10

Desde este lunes ya es posible circular por el vial provisional que une el CHUAC con la carretera AC-10 y que seguirá abierto mientras duren las obras de ampliación del centro hospitalario. Podrán circular en sentido entrada al hospital solamente las ambulancias, garantizando una vía rápida de acceso al transporte sanitario urgente, mientras que los vehículos podrán utilizarlo saliendo del CHUAC hacia la AC-10.

Esta intervención, llevada a cabo por la Xunta de Galicia, se enmarca en la obra de los accesos al nuevo CHUAC. Las obras permitirán crear un anillo perimetral que rodee el centro hospitalario hasta la intersección con la vía existente en el cruce de la calle Curramontes con la calle Castaño de Eirís. También se contempla la remodelación del enlace que conecta el CHUAC con la Avenida da Pasaxe (AC-12).

Todas estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 24,2 millones de euros y seguirán desenvolviéndose sin interrumpir la actividad asistencial del hospital.

De manera paralela al enlace con la AC-10, se está trabajando en la zona de la AC-12 adecuando el desvío de los servicios y conducciones de abastecimiento, saneamiento y pluviales.

Asimismo, dentro de las obras de los accesos se construirá una nueva glorieta de acceso a las AC-12 que contará con 44 metros de diámetro exterior y se coordinará el trazado del vial perimetral con los accesos al hospital y con los cinco viales con los que conecta, además de tres viaductos previstos. Uno de ellos pasará sobre la AC-12, otro estará en el cruce de la nueva entrada y salida desde la AC-12 y otro sobre el anillo perimetral. Todo ello suman cuatro kilómetros de carreteras.

Primera fase del nuevo CHUAC

Dentro de los trabajos de la primera fase de construcción del nuevo CHUAC —que cuenta con un presupuesto de 85 millones de euros— también están en marcha la demolición del hotel de pacientes por 1,4 millones de euros, la construcción de la Torre Polivalente por 37,6 millones de euros y la urbanización de Pedralonga por 3,5 millones de euros y donde se reubicará a los propietarios de terrenos afectados por las obras.

El objetivo de la Xunta, según informa en un comunicado, es licitar el contrato de la fase 2, que contempla la obra de edificación más grande del centro hospitalario, antes de que termine este mismo año.

Se prevé que el nuevo CHUAC atenderá a medio millón de pacientes de las áreas de A Coruña y Cee. La inversión total del gobierno gallego asciende a 500 millones de euros, siendo la mayor partida en una obra hospitalaria realizada por la Xunta y contando con 60 millones de euros de financiación europea.

El nuevo centro contará con 260.000 metros cuadrados de nuevos servicios asistenciales.