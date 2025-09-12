Skaters de Betanzos (A Coruña) lamentan el retraso del nuevo Skatepark: "Hemos sido engañados"

El Concello de Betanzos aprobó este jueves destinar parte de la segunda fase del POS+ adicional de la Diputación a la construcción de una pista de pádel cubierta en O Carregal. Una decisión que no ha sido bien recibida por el colectivo de skaters, que llevan más de tres años luchando por la construcción de un nuevo skatepark en el municipio.

Los aficionados al monopatín expresan, a través de un comunicado, su "profundo rechazo y malestar" ante la decisión adoptada ayer en el pleno municipal de Betanzos. "El Gobierno Local de María Barral llevó a pleno y consiguió aprobar la construcción de unas pistas de pádel en el mismo lugar donde está proyectado el skatepark largamente demandado", señalan.

Un skatepark que, añaden, lleva desde hace años con un proyecto de ejecución redactado y abonado por el propio Concello desde el año 2021. "Esto supondría tirar a la basura este proyecto y el dinero que ya se ha invertido en él", lamentan.

Asimismo, el colectivo denuncia que durante los últimos cinco años, desde el ejecutivo municipal, de la mano de Ricardo Cheda (Deportes) y de la alcaldesa María Barral, se les repitió de manera reiterada que existía la total voluntad de ejecutar el skatepark pero que no se disponía de fondos suficientes. Por lo que consideran que la decisión tomada ayer demuestra que "no existe ni ha existido tal voluntad y que hemos sido engañados de forma sistemática por el ejecutivo".

Con todo, desde el colectivo consideran la actuación de ayer del Gobierno local como una falta de respeto y de seriedad por su parte. Por ello, piden la dimisión de los responsables políticos implicados ya que consideran que "el skatepark de Betanzos no es un capricho, sino una necesidad y demanda real de la juventud desde hace décadas".

Al final del comunicado, los skaters reclaman respeto, responsabilidad institucional y que el proyecto de skatepark sea proyectado y señalan que "el colectivo de skateboarding no permanecerá callado ante esos hechos".

Por su parte, el Concello de Betanzos todavía no ha hecho declaraciones al respecto de lo que ocurrirá con el proyecto de esta instalación deportiva.