Polémica en Bergondo (A Coruña) por el anuncio de un prostíbulo en el programa de fiestas

El programa de las fiestas de Guísamo, Bergondo, ha incluido un anuncio publicitario que no ha pasado desapercibido. Entre actividades festivas, música y romerías aparece el anuncio del prostíbulo La Fuente.

Ubicado en Bergondo, el local ha decidido invertir en marketing para recordar su horario de apertura: de 18:00 horas a 5:00 de la mañana.

Esto no ha gustado nada a los vecinos, que han denunciado lo ocurrido en la cuenta de Facebook vecinal: "Este es el programa de fiestas de Guísamo, Bergondo, entregado en todas las casas. En él, se anuncia el prostíbulo La Fuente, con el eufemismo de 'jardín botánico'", lamentan.

Con ello, culpan directamente al concello de permitir estas cosas: "Una alcaldesa socialista, que se define 'feminista', y una sociedad que por lo que se ve, aceptamos con normalidad la publicidad de la prostitución en un programa de fiestas, que llega a todas las familias".

Ante las críticas, el concello ha salido al paso con un comunicado: "O Concello non organiza as festas de Guísamo nin o resto de festas, e polo tanto non decide nin inflúe sobre aspectos como o programa ou a publicidade coa que estas se financian. Neste caso concreto, que parece unha novidade pero que se leva producindo desde hai moitos anos, é máis que obvio que non estamos para nada de acordo, como tampouco o estamos con outros casos, pero non temos dereito a prohibir ás comisións que o fagan".

Desde el consistorio recuerdan que los convenios con las comisiones de fiestas incluyen cláusulas a cumplir para recibir subvención, "pero ningunha depende da censura ou a fiscalización das publicacións". Añaden que en el caso de los eventos organizados directamente por el concello, sí se siguen unas normas éticas claras.

La alcaldesa insiste en su compromiso feminista: "Eu considérome feminista e baixo esa convicción impulsamos desde o Concello programas que poñen o foco na posta en valor da muller. Hai moitas mostras disto".

El asunto llega en un momento en el que la prostitución ocupa titulares en todos los medios, los vecinos recuerdan además que "el gobierno nacional, también socialista, anunciando la tramitación de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional".