Fallece en A Coruña el periodista Andrés Ríos

La noticia del fallecimieto del exdirector de 'El Ideal Gallego' y 'DXT' ha generado un hondo pesar en la ciudad herculina

El periodista gallego Andrés Ríos ha fallecido este viernes tras una larga enfermedad. El comunicador, que ejerció como director de El Ideal Gallego y DXT, se había jubilado hace un año tras una vida dedicada a la profesión.

La carrera de Ríos comenzó vinculada a la radio y a la televisión, pero pronto comenzó a trabajar en El Ideal Gallego y DXT, donde pasó por diferentes secciones. Voluntario de la Cruz Roja, el comunicador fue condecorado con la Medalla al Mérito de Protección Civil y era muy activo en redes sociales.

Gran pesar en A Coruña

La noticia del fallecimiento de Ríos ha generado un hondo pesar en A Coruña, donde era muy conocido, así como entre compañeros de profesión.

"Fondo pesar pola perda de Andrés Ríos, veterano xornalista, exdirector de El Ideal Gallego e DxT Campeón e comprometido servizo á vida pública da Coruña. A súa voz, profesionalidade e xenerosidade deixan unha pegada imborrable. O meu apoio á súa familia e compañeiros", señalaba la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en redes sociales tras trascender la noticia.

"Mi más sentido pésame a familiares, amigos y conocidos", señalaba por su parte el líder del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, que se unía al dolor de Editorial La Capital.

Compañeros de profesión compartieron también emotivos mensajes con cariñosas palabras para el periodista. "Siempre te recordaremos con una sonrisa , querido Andrés", escribía el periodista de Radio Coruña Adrián Candal.