Vecinos de Monte Alto, en A Coruña, frustran una ocupación y ayudan a las dueñas a recuperar su casa

De nuevo, el compromiso de los vecinos de Monte Alto por evitar que su barrio sufra ocupaciones sirvió para que esta mañana las dueñas de una vivienda ubicada en el número 9 de la calle San Jorge recuperaran su casa.

Todo comenzó ayer al mediodía, cuando varios residentes de la zona vieron cómo una pareja accedía a esta vivienda unifamiliar situada en una planta baja.

Sin pensárselo dos veces, en ese mismo momento, se plantaron ante la puerta y llamaron al timbre. "Salieron un hombre y una mujer", cuentan.

Enseguida lograron contactar con las dueñas de la casa, que se encontraban fuera de A Coruña. "Yo me enteré y vine enseguida, pero para poder entrar tenían que estar las propietarias", explica la sobrina de una de ellas.

Sin quitarle el ojo a la puerta de la vivienda, los vecinos no vieron mucho movimiento. "Llegaron a las tres del mediodía de ayer, rompieron la cerradura y pusieron una cadena con un candado", relatan. Para ello, forzaron el cristal de la entrada.

Las propietarias no pudieron llegar hasta hoy al mediodía a la vivienda, apenas unas horas antes de que se cumpliera el plazo que marca la ley para que la Policía Nacional pueda acceder al domicilio en presencia de las dueñas: 48 horas. Gracias a la rapidez y al aviso de los vecinos, llegaron a tiempo.

De este modo, este mediodía pudieron acceder sin problema a su vivienda. Sin ninguna dificultad entraron y se encontraron con el inmueble casi como lo habían dejado. Solo faltaban algunos objetos del cuarto de baño, pero no mucho más. Eso sí, el cristal de la puerta, donde habían colocado la cadena, tendrá que ser sustituido.