Noche de incidentes en A Coruña: un banco derribado en la plaza del Humor Quincemil

La plaza del Humor de A Coruña ha amanecido este jueves con uno de los bancos que la rodean parcialmente derribado, tras haberse desplazado la piedra de granito que lo conforma.

Por el momento, el Concello asegura "no tener constancia" de que el banco se haya movido de su ubicación original. Sin embargo, todo apunta a que el incidente podría haberse producido por el impacto de un vehículo de gran tamaño, ya que la plaza se encuentra frente al Mercado de San Agustín, zona por la que circulan de manera habitual camiones de mercancías.

Incidencia nocturna en la plaza de San Andrés

Esta noche, vecinos de las inmediaciones de la plaza de San Andrés compartieron en redes sociales su sorpresa e inquietud al encontrar la tapa del transformador situado junto a la fuente abierta de par en par, sin ningún tipo de indicador ni aviso de seguridad.

Se desconoce si se trató de un acto vandálico o de una tarea de mantenimiento. Desde el Concello han señalado que no tenían conocimiento de su apertura anoche. No obstante, esta mañana la tapa se encontraba cerrada.