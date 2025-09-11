Julio Abalde ya ejerce de subdelegado del Gobierno en A Coruña: así han sido sus primeras horas

Durante el encuentro repasaron los principales proyectos e inversiones que el Ejecutivo está impulsando para modernizar y transformar el territorio coruñés.

Blanco subrayó la necesidad de mantener una coordinación permanente con las administraciones locales, la sociedad civil y el tejido empresarial para garantizar que las políticas públicas lleguen a todos los municipios y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

El delegado también remarcó que esta nueva etapa en la Subdelegación debe centrarse en reforzar las medidas sociales que favorezcan el desarrollo económico y social de A Coruña.

Además, elogió la trayectoria de Julio Abalde, a quien consideró “una garantía para afrontar los retos de futuro de la provincia”.

Pedro Blanco quiso reconocer el trabajo realizado por María Rivas durante sus años como subdelegada, calificándolo de “ejemplo de profesionalidad, dedicación, compromiso y servicio público a la provincia”.

María Rivas a A Coruña, Aitor Bouza a O Hórreo

El cambio de subdelegado del Gobierno en A Coruña lleva aparejados varios movimientos en los puestos de la administración.

María Rivas regresará al ayuntamiento de A Coruña, en un puesto todavía por concretar, mientras que el lugar de Abalde en el Parlamento de Galicia será ocupado por Aitor Bouza, líder en Santiago de Compostela del PSOE.