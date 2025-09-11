Aprobada la normativa de movilidad de A Coruña: estas son las nuevas normas

Un autobús municipal de A Coruña. Tranvias de A Coruña.

El pleno de A Coruña ha aprobado de forma definitiva la ordenanza de movilidad sostenible esta mañana.

El nuevo texto, que entrará en vigor en los próximos días, refunde antiguas ordenanzas y actualiza el marco legal a establecer en cuanto a este parámetro.

No obstante, antes de su entrada en vigor, la previsión del gobierno es la de llevar a cabo una campaña informativa para que los usuarios conozcan sus detalles.

La concejala Noemía Díaz fue la encargada de explicar un texto que pone "al peatón en el centro de la movilidad", reclamando el apoyo de los grupos municipales para pasar del papel a la ciudad esa nueva realidad.

Por parte del BNG tomó la palabra Avia Veira, recordando que "a mobilidade é un dereito e unha prioridade. É fundamental aplicar estes principios recollidos na ordeanza e solucionar os problemas dos cidadáns cando camiñan polas rúas".

Desde el PP fue su portavoz, Miguel Lorenzo, el que fijó la posición del principal partido de la oposición. Reprochó que, a su juicio, no hay consenso y que recomienda que antes de entrar en asuntos de movilidad se arreglen las aceras, para lo que recomendó el uso del dinero perdonado a Nostián.

"Ustedes no son creíbles en cuanto a movilidad y esa asignatura la tienen pendiente", le reprochó al gobierno, recordándole a continuación la reducción de plazas de aparcamiento efectuada y que, según un informe, "es la ciudad de Galicia donde más tiempo se pierde buscando aparcamiento".

Noemía Díaz cerró el debate con un dardo al PP, reprochándole que en la Ciudad Vieja "si pueden acceder los taxis" y que no conocen "la normativa".

"No pretenden mejorar la ordenanza, sino echarla abajo", dijo al insistir que es una demanda social que consideran "imprescindible para tener una ciudad mas segura, más justa y más limpia".

Tras el turno de votación, el texto fue aprobado.

Estos son algunos de sus parámetros clave del nuevo texto:

¿Por dónde deberán circular las bicicletas y los patinetes?

Tendrán dos opciones de hacerlo, o bien por la calzada a un máximo de 45 kilómetros por hora, o por el carril específico a 20 kilómetros por hora. Solo se permite circular por aceras, parques o similares a menores de 12 años acompañados por un adulto.

Además, deberán cumplir con las tasas de alcoholemia como cualquier otro vehículo, por tanto es sancionable superarlas.

Del mismo modo, no podrán usar auriculares en la conducción debido a que impide centrar la atención, siendo un peligro tanto para el conductor como para el resto de usuarios.

La conducción no podrá contener maniobras bruscas, derrapes o similares.

¿Y a qué velocidad pueden ir los patinetes?

A 25 kilómetros por hora y por el carril principal de circulación. En el resto de situaciones, son similares a las de las bicicletas, como es el caso de la tasa de alcoholemia, uso de auriculares, formas de circulación y demás.

¿Los patinetes deben contar con un seguro?

Sí, los patinetes deberán contar con un seguro de responsabilidad civil con cobertura de daños a terceros por accidentes o similares. No contar con él es sancionable y puede acarrear consecuencias.

¿Qué no puedo hacer en el autobús?

Con su aprobación, no se podrá escuchar música con altavoces dentro del autobús. Además, los usuarios no podrán tampoco comer ni portar vasos o botellas sin tapa durante el viaje.

En cuanto al pago, se podrá efectuar en metálico o por medios electrónicos habilitados, pero deberá estar preparado a la hora de subir y en caso de efectivo, se recomienda disponer del dinero exacto.

La prioridad para subir y sentarse será para ancianos, personas con movilidad reducida, embarazadas y personas a cargo de menores de 3 años.

¿Puedo elegir taxi? ¿Y si usa calefacción?

Sí, con la entrada de vigor se puede elegir taxi entre los dos primeros de la parada. Del mismo modo, el viajero podrá pedir que un taxi en marcha se detenga y lo recoja si está a más de 50 metros de una parada.

Los taxistas ayudarán a las personas con movilidad reducida a colocar las maletas o las sillas de ruedas y se garantizará la disponibilidad de vehículos adaptados en todas las franjas horarias.

¿Cómo se regulan las zonas destinadas a carga y descarga?

Se reserva la franja horaria de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, y de 8:00 a 14:00 los sábados.

Además, se tratarán de crear espacios en mercados, bibliotecas o centros cívicos.

Del mismo modo, se generan posibilidades para desarrollar el reparto de los servicios de mensajería popularizados en los últimos años con los avances tecnológicos.

¿Cómo serán las zonas ZBE?

Se amplían estas zonas a la ZBE centro, que se expande a O Parrote y calles de Pescadería. En ellas solo entrarán buses, taxis, vehículos autorizados y de carga o descarga, o con etiqueta ambiental 0 o ECO en las franjas marcadas.

¿Y cómo serán las zonas ORA?

Se mantienen las zonas azules (máximo de 2 horas), rojas (máximo una hora), naranja (máximo 20 minutos) y verde (residentes).

El texto permite desde su entrada en vigor establecer horarios adicionales si se observa dificultad en el acceso de las plazas, bien sea nocturnos, de 14:00 a 16:00, o en fin de semana.

Esto no implica que se desarrollen nuevas zonas azules.

¿Y puedo lavar mi coche en la calle?

Se prohíbe lavar y reparar los vehículos particulares a pie de calle. Además, se perseguirá el uso de vehículos que tienen una emisión de ruidos, humos y gases excesivos.