Un choque entre dos vehículos en A Coruña provoca retenciones en Alfonso Molina

Retenciones de tráfico en Alfonso Molina de A Coruña por un alcance entre dos vehículos DGT

La circulación en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, se vio afectada esta mañana en sentido de entrada a la ciudad debido a una colisión entre dos vehículos. El incidente, que no dejó heridos, obligó a detenerse en el arcén derecho a los implicados, lo que generó retenciones en hora punta.

El choque se produjo en torno a las 8:15 horas, a la altura de la gasolinera de Repsol. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, aunque los conductores resolvieron el siniestro mediante parte amistoso.

Además, la circulación en la principal vía de acceso a A Coruña también se vio condicionada por la avería de un camión, lo que contribuyó a las retenciones de la mañana.