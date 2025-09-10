Betanzos (A Coruña) levantará una pista de pádel cubierta en O Carregal

Betanzos destinará parte de la segunda fase del POS+ adicional de la Diputación a la construcción de una pista de pádel cubierta en O Carregal.

El proyecto, que será presentado este jueves en un pleno extraordinario antes de remitirse a la Diputación, contempla una inversión superior a los 150.000 euros y busca dar respuesta a un amplio colectivo de vecinos que reclamaban desde hace tiempo una infraestructura de este tipo.

La pista se ubicará en una parcela próxima a la piscina exterior del complejo deportivo de O Carregal.

Ambas instalaciones funcionarán de manera independiente: se habilitará un acceso propio para los jugadores de pádel y se levantará un vallado que delimite los espacios, aunque los vestuarios existentes se compartirán entre ambas.

La infraestructura deportiva estará formada por una losa de hormigón armado, una estructura metálica para la cubierta de chapa curvada y un vallado perimetral que combinará malla metálica y vidrio de seguridad.

El diseño incluye iluminación artificial y un sistema para la recogida y canalización de aguas pluviales hacia la red municipal, siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Pádel.

Además de esta actuación, el gobierno local recordó que mantiene sobre la mesa otros proyectos para O Carregal, como un skatepark, un pump track o un nuevo pabellón, que se irán desarrollando en función de futuras ayudas de las diferentes administraciones.