Accidente en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña: colisión entre tres coches sin heridos

Este martes por la noche tres vehículos protagonizaron un accidente en la avenida de Alfonso Molina que se saldó sin heridos. A pesar de ello, el carril se mantuvo cortado durante bastante tiempo, según señalan desde la Policía Local.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21:10 horas, a la altura del desvío hacia el polígono de Pocomaco, en el sentido de entrada a la ciudad. La causa fue un múltiple entre los vehículos.

Fuentes policiales señalan que se trató de un accidente muy aparatoso, que por suerte no ocasionó heridos. Durante unas horas se produjeron retenciones de tráfico en la zona.

Este martes por la mañana, también ocurrió otro accidente de tráfico, en concreto en el centro de la ciudad en la avenida do Porto, donde una mujer tuvo que ser trasladada al hospital. Un coche que circulaba en dirección salida de la ciudad impactó con otro que iba en sentido contrario y giró hacia la gasolinera en ese momento