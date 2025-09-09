Una mujer trasladada al hospital en A Coruña tras un accidente de tráfico en la avenida do Porto

Una mujer fue evacuada este martes por la mañana a un centro hospitalario tras sufrir un accidente de tráfico en A Coruña. El choque, que ocurrió en la avenida do Porto, provocó la ralentización del tráfico en la zona, ya que fue preciso cortar un carril.

El accidente se produjo a las 9:45 horas en la avenida do Porto, a la altura del edificio de Aduanas. Un coche que circulaba en dirección salida de la ciudad impactó con otro que iba en sentido contrario y giró hacia la gasolinera en ese momento, giro que no está permitido.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 50 años resultó herida leve y fue trasladada por el 061 al Hospital San Rafael para ser atendida. Era la conductora de uno de los coches; el otro conductor no sufrió heridas.

Ambos vehículos quedaron muy dañados: los airbags saltaron en los dos coches debido al impacto. Sobre el asfalto quedaron también los cristales rotos.

El accidente provocó retenciones en la zona y la ralentización del tráfico, ya que fue preciso cortar un carril y el acceso a la gasolinera, que quedó restituido posteriormente. La Policía Local, desplazada hasta el lugar, reguló la circulación de los vehículos.