Un camión se vuelve a quedar atascado en el túnel de Juan Flórez de A Coruña

Un camión se queda atascado en el tunel de Juan Flórez de A Coruña Quincemil

Un camión quedó atascado esta tarde en el túnel de la calle Juan Flórez, en A Coruña, al superar la altura máxima permitida.

La calzada mojada por la lluvia complicó aún más la maniobra y el conductor no pudo dar marcha atrás, por lo que fue necesaria la intervención de una grúa para remolcar el vehículo.

El incidente se produjo alrededor de las cinco de la tarde, un horario que, según los agentes de policía que controlaban el tráfico, evitó que las retenciones fueran graves.

Aun así, con el paso de los minutos y la persistencia de la lluvia, comenzaron a notarse colas más largas en la zona.

No es la primera vez que ocurre algo similar en este mismo túnel. De hecho, un conductor se vio en la misma situación hace tan solo 10 días. En su caso se quedó literalmente atascado, al chocar el techo del camión con la señal de tráfico.

Muchos conductores de camiones se guían exclusivamente por el GPS y terminan entrando en un paso que no pueden superar por la altura.

En esta ocasión, el conductor logró frenar a tiempo, pero no pudo retroceder, lo que obligó a cortar parcialmente el tráfico hasta la llegada de la grúa.