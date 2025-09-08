María Rivas deja la subdelegación de A Coruña: "He afrontado el cargo con compromiso y lealtad"

María Rivas dejará de manera efectiva este martes de ser subdelegada del Gobierno en A Coruña. "He afrontado el cargo con compromiso, con lealtad institucional y total colaboración por un objetivo común el progreso de las personas, de la provincia y de Galicia", ha destacado en la mañana de este lunes en una comparecencia ante medios de comunicación en la sede de la Subdelegación.

Tras su marcha, la socialista regresará al Concello de A Coruña, donde es funcionaria desde el 2001.

Al conocerse su cese el pasado viernes, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, definió a Rivas como "trabajadora incansable, mujer comprometida y leal a nuestro partido" y afirmó que será una "persona imprescindible" para la corporación municipal.

En su comparecencia, Rivas ha reconocido que comienza "con ilusión" esta nueva etapa, como ya lo hizo a su entrada en la Delegación del Gobierno como jefa de gabinete en el 2018.

Así, la socialista regresará en el corto plazo a su puesto como funcionaria, aunque a futuro desempeñará un papel más relevante en el gobierno local. Por el momento no ha desvelado cuáles serán sus funciones, subrayando que será la alcaldesa quien las determine.

En la Subdelegación, Julio Abalde, exrector de la Universidade da Coruña, será quien ostente el cargo.

Igualdad y justicia social

Como balance de su gestión, la todavía subdelegada ha recordado los compromisos que adquirió en su discurso de investidura y que "han orientado" su trabajo estos 4 años en materia de igualdad y justicia social

Rivas destacó el papel de la subdelegación del Gobierno en la lucha contra la violencia de género: "Dije que sería firme en la defensa de los derechos de las mujeres, defendiendo con vehemencia la igualdad y el feminismo, y a ello me he dedicado", ha recalcado, recordando iniciativas como la creación de mesas de coordinación interinstitucionales o acciones de concienciación con actividades y talleres.

"Puedo decir con orgullo que hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la seguridad de las víctimas y hacer un trabajo de concienciación", ha añadido.

Asimismo, Rivas mencionó también su trabajo en materia de justicia social siguiendo las líneas del Gobierno con el objetivo "de no dejar a nadie atrás". En este sentido, ha recordado que recorrió "cada rincón de esta provincia" informando de las inversiones de los fondos del plan de recuperación o supervisando obras y reuniéndose con vecinos.

Compromiso

En tercer lugar, la socialista ha reiterado su "compromiso" a la hora de "escuchar, dialogar y tratar de resolver. Sé la importancia de comprometerse con las ideas y defenderlas con vehemencia, siempre desde el respeto".

Entre sus agradecimientos, Rivas ha citado el trabajo de funcionarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de las fuerzas armadas, así como los otros subdelegados provinciales y los cuatro delegados del Gobierno que ostentaron el cargo en estos últimos años: Javier Losada, José Miñones, José Ramón Besteiro y Pedro Blanco.

"A los cuatro todo mi agradecimiento", ha declarado, poniendo en valor a Losada, quien ha sido "una persona a la que le debo el haber tenido la oportunidad de venir a esta administración" como jefa de gabinete y a Miñones, quien "sin conocerme demasiado me mantuvo como jefa de gabinete de la Delegación y posteriormente me nombró subdelegada en A Coruña".

Emocionada, Rivas ha admitido que afronta el cambio "con tristeza, pero también con alegría. Es una oportunidad para iniciar una nueva etapa en el Concello y lo hago con la misma ilusión y compromiso con los que vine a esta administración".