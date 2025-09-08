Intento de robo en una tienda de telefonía de A Coruña: "Se llevaron maquetas de plástico" Cedida

Esta madrugada la tienda Centec Móviles, situada en el número 35 de la Ronda de Outeiro de A Coruña, sufrió un intento de robo que terminó con el cristal del escaparate reventado por la tapa de una alcantarilla. Los ladrones se llevaron varias maquetas de plástico con forma de teléfono móvil.

La acción no fue a más gracias a la persiana de seguridad que protege el interior del local. La alarma saltó sobre las 02:15 horas, momento en el que el propietario, Héctor Carril, recibió el aviso. "Llamé a un vecino que vive en la zona y me confirmó que habían entrado en el local", relata.

Por suerte, los ladrones solo pudieron llevarse las maquetas de plástico con formas de teléfono. "Apenas tienen valor, unos diez euros cada una de ellas", señala el empresario. "No saben leer, porque en el propio escaparate pone desde hace años que se tratan de maquetas", añade.

Tras el intento de robo, el empresario dio aviso a la Policía Local, que se desplazó al lugar. Posteriormente presentó denuncia en la Policía Nacional, que enviará a la Policía Científica para recoger huellas en la zona afectada.