Los cuatro heridos en el atropello múltiple e intencionado en A Coruña continúan estables

Cuatro de los seis heridos en el accidente múltiple e intencionado que tuvo lugar el pasado 27 de agosto en la plaza de Mina de A Coruña continúan estables tras el fin de semana.

Tal y como informan fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac), estas cuatro personas continúan ingresadas en planta con pronóstico favorable. Las otras dos afectadas, una de ellas una menor de 4 años, fueron dadas de alta al día siguiente del atropello.

El suceso se produjo sobre las 12:20 horas del 27 de agosto, cuando un hombre de unos 50 años atropelló de manera intencionada a seis personas cuando se abrió el semáforo del paso de cebra de la plaza de Mina, que une la calle Compostela con los Cantones.

En la misma tarde este hombre fue ingresado en el hospital de Oza por orden judicial, tras ser detenido por la Policía Local, habérsele realizado el test de drogas y alcoholemia y siendo acusado de conducción temeraria.