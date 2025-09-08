A Coruña vuelve al cole bajo cielos nublados

El lunes de la vuelta al cole comienza en A Coruña con cielos nublados, aunque sin amenaza de lluvia. La predicción de MeteoGalicia apunta a una mañana de nubes y claros que se irá despejando con el paso de las horas para dar lugar a una tarde soleada.

Para hoy, las temperaturas seguirán acercándose al otoño con un leve descenso respecto al fin de semana, con 15 grados de mínima y 20 de máxima.

Las precipitaciones regresarán para el martes, con cielos encapotados desde primera hora y lluvia ya desde el mediodía. Esta previsión se mantendrá para el miércoles, aunque hacia el fin de semana las lluvias darán paso a cielos con nubes y claros.