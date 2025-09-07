A Coruña despide la primera semana de septiembre entre nubes y claros

La primera semana de septiembre se despide en A Coruña con cielos que alternan entre nubes y claros y un ligero descenso de las temperaturas. Después de un sábado de bochorno y vientos fuertes, este domingo será un día en el que la probabilidad de lluvia aumenta en la ciudad.

Así, de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, durante las horas de la mañana será más probable que caiga alguna lluvia fina que hacia la tarde.

En cuanto a las temperaturas, estas se moverán entre los 14 grados de mínima y los 23 grados de máxima.

Para el comienzo de la próxima semanas la caída de las temperaturas será más acusada, con máximas que se situarán más cerca de los 20 grados. La lluvia se hará esperar algo más, regresando con fuerza el miércoles, para cuando se espera una probabilidad del 90%.