Colas para firmar por un convenio digno de la hostelería en A Coruña: 1.100 en la primera jornada

La campaña de movilizaciones convocada por CCOO, UGT y CIG para reclamar un "convenio digno" en la hostelería de A Coruña arrancó este miércoles, 4 de septiembre, con una respuesta masiva de la ciudadanía.

Solo en la primera jornada de recogida de firmas en el Obelisco, de 10:00 a 13:00 horas, se superaron las 1.100.

El secretario xeral de Fesmc-UGT A Coruña, Juan Carreira, destacó la acogida de la iniciativa y aseguró que la participación superó todas las previsiones: "Ha habido colas para firmar", señaló.

Tras este inicio, los sindicatos han confirmado que volverán a instalar la mesa de firmas este jueves 5 de septiembre en el mismo lugar y horario.

La campaña continuará en Santiago de Compostela, con puntos de recogida de firmas el 11 de septiembre en la Praza do Toural y el 12 en la Praza Roxa, ambos de 10:00 a 13:00 horas.

El calendario de protestas culminará el 26 de septiembre, con una concentración en la Praza do Toural de Santiago, de 11:00 a 12:00 horas, en la que los sindicatos entregarán panfletos a la ciudadanía bajo el lema "Por un convenio digno na hostalaría".

Beneficios al alza, plantillas precarizadas

Las organizaciones sindicales denuncian que, pese al 80 % de ocupación hotelera en julio, tres puntos más que en 2024, y a la elevada afluencia en terrazas y locales de las ciudades, las condiciones laborales no reflejan esa bonanza económica.

"Los beneficios crecen, pero las plantillas siguen precarizadas", apuntan, al tiempo que recuerdan que la patronal reconoce que las cifras de 2025 igualan o superan a las de 2023. Sin embargo, los salarios apenas superan el SMI, abundan las jornadas abusivas y se amenazan derechos consolidados, como el complemento por incapacidad temporal.

Los sindicatos advierten de que la situación dificulta atraer personal cualificado y califican de "insostenibles" las elevadas tasas de bajas por lesiones musculoesqueléticas, estrés y fatiga crónica.