Inés Rey ante el cierre de la base de Ryanair en Santiago: "Es una oportunidad para A Coruña"

La decisión de Ryanair de cerrar su base en Santiago de Compostela podría convertirse en una oportunidad para el aeropuerto de A Coruña. Así lo ha valorado esta mañana la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, en una rueda de prensa en la que fue preguntada por el anuncio de la aerolínea.

"Es una crisis, pero también una oportunidad para abrir nuevas rutas, contactar con más aerolíneas y valorar destinos que deberían ser directos desde aquí", destacó Rey.

La regidora insistió en la necesidad de una política aeroportuaria común, con criterios objetivos basados en el volumen de negocio y la población, que permita aprovechar mejor la infraestructura de Alvedro.

La compañía irlandesa anunció este miércoles el cierre de su base en la capital gallega, lo que supone la cancelación de vuelos a Vigo y Tenerife Norte. La medida se enmarca en una estrategia más amplia de reducción de capacidad en España: Ryanair clausurará también las bases de Valladolid y Jerez, y recortará operaciones en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias.

Nueva ventana para Alvedro

En este contexto, el Concello plantea intensificar el contacto con aerolíneas que puedan cubrir el vacío dejado por Ryanair y reforzar la posición de Alvedro como infraestructura estratégica para el área metropolitana y la provincia.

"Hay que trabajar en captar conexiones internacionales y consolidar las nacionales, con el objetivo de que los coruñeses tengan vuelos directos sin depender de otros aeropuertos", señaló la alcaldesa.