Vecinos de Carral (A Coruña) se concentran para apoyar al alcalde tras la moción de censura
Javier Gestal agradeció el apoyo en el acto convocado por Alternativa dos Veciños y afirmó que "no 2027 imos estar outra vez aí loitando" en referencia a las próximas elecciones municipales
El próximo 10 de septiembre el Concello de Carral celebrará un pleno que, previsiblemente, hará efectiva en la expulsión del actual regidor de Alternativa dos Veciños (AV) Javier Gestal de la alcaldía tras la moción de censura presentada por parte del Partido Popular (PP) que cuenta con el apoyo de dos concejales tránsfugas de AV, Francisco Bello y Mercedes Caridad.
A modo de protesta, Alternativa dos Veciños convocó para la tarde de este martes un acto de apoyo a Gestal en el Campo da Feria, al que acudieron vecinos de la localidad para mostrar su respaldo al todavía alcalde.
"O próximo día 10 será un día triste, un día para non ser recordado na historia de Carral", afirmó durante el acto Ángel García Seoane, presidente del partido y alcalde de Oleiros.
En su intervención recordó que lleva más de 40 años en el gobierno oleirense por "votación democrática" y siendo "odiado por moitos e aplaudido por máis que os outros" y, rememorando el nacimiento de Alternativa dos Veciños, recordó que el objetivo era "axudar a cambiar a comarca".
Con la llegada del partido a Carral, García Seoane recordó que contó con Javier Gestal, quien le habían recomendado por ser "unha persoa marabillosa".
"Javier e eu nos entendimos de inmediato", subrayó antes de deshacerse en elogios sobre una persona "sinxela, sensible, gran xestor, capaz, dialogante, ético e servidor dos seus veciños".
En contraposición, tildó a los tránsfugas de "traidores e vividores da política" añadiendo que en el pleno del día 10 "asestarán un golpe al sistema democrático do noso país e roubarán a vontade da maioría dos veciños que lle outorgaron a alcaldía e o goberno a Javier Gestal".
García Seoane también tuvo críticas para el PP. Concretamente, acusó a José Luis Fernández Mouriño, futuro alcalde de la localidad, de "levar seis anos desde que perdeu o poder en Carral cobrando da Deputación cada ano 40.000 euros sen ir á Deputación. Iso é un escándalo", declaró.
Como resultado, para el líder de Alternativa, ahora Carral tendrá "un goberno de desgoberno" mientras que Alternativa estará "vixiando a estes truáns que van ocupar a Casa do Concello". El partido establecerá un local para atender las demandas vecinales, tal y como avanzó García Seoane.
Por su parte Gestal, visiblemente emocionado, agradeció las muestras de apoyo y cariño y afirmó que "no 2027 imos estar outra vez loitando" en referencia a las próximas elecciones municipales.
En el acto también intervino la concelleira Natalia Cañás que afirmó que "é un orgullo formar parte deste equipo humano que é moi honrado. Sácannos do Concello pero nós temos a cabeza moi alta".
Para el próximo pleno del 10 de septiembre, Cañás pidió el apoyo de la ciudadanía para que "nos arroupedes ante ese acto de covardía que algúns van levar a cabo. Non ganan nas urnas e por iso fan este tipo de actos", concluyó junto a unas pancartas con los colores de Alternativa en los que se leía "Traidores e corruptores, respectade o que votou o pobo! Aquí seguiremos".