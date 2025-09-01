El proceso para recuperar la Casa Cornide de A Coruña "no es fácil ni inmediato", pero sigue en marcha

La casa Cornide de A Coruña y los iconos de la belleza Nuria Prieto

Después de casi un mes de que la Casa Cornide abriese sus puertas al público para unos pocos afortunados, el Concello de A Coruña continúa con los trámites para que este emblemático inmueble pase a ser oficialmente de titularidad pública y deje de pertenecer a la familia Franco.

Coincidiendo con el anuncio del Gobierno central de que este martes se iniciará el expediente para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática, la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, ha sido preguntada por los medios esta mañana por el estado del procedimiento para la recuperación pública de la Casa Cornide, también vinculada al franquismo.

Rey ha reconocido que el proceso es "jurídicamente más complejo" que el del pazo situado en Sada y "ligeramente diferente al del Pazo de Meirás".

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento debe iniciar una revisión de oficio del proceso mediante el cual la Casa Cornide pasó a manos de Pedro Barrié de la Maza en 1962, quien posteriormente la vendió por un precio simbólico a Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco.

"Tenemos que anular la subasta, la teórica subasta que se hizo en el año 62, por la cual Pedro Barrié de la Maza se hace con la casa y luego la vende por un precio simbólico a Carmen Polo", detalló Rey.

La regidora subrayó que primero debe resolverse este paso administrativo antes de avanzar hacia una vía judicial para recuperar la propiedad.

Un proceso largo, pero en curso

Aunque reconoció que "no es algo fácil ni inmediato", Inés Rey quiso dejar claro que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la recuperación pública de este inmueble situado en el casco histórico de la ciudad.

"Tiene cierta complejidad, pero desde luego que nosotros seguimos avanzando para poder recuperar la casa", aseguró.

Primeros en visitarla

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto, las puertas de la Casa Cornide se abrieron después de casi un siglo cerradas. Tan solo fueron unos cuantos los privilegiados que pudieron acceder al edificio, completamente vacío y sin amueblar, ya que los Franco se habían llevado todos los objetos de valor antes de exponerlo al público.

De forma gratuita, y tan solo los lunes de cada semana hasta febrero, de 9 a 13:00 horas, las entradas que habían disponibles se agotaron en cuestión de horas.

Protestas por la recuperación de estos edificios históricos

Entidades sociales, memorialistas y culturales han reclamado que el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), sea declarado Lugar de Memoria Democrática con "garantías, legalidad y transparencia y no con meros actos propagandísticos".

Además, demandan la recuperación de otras propiedades "espoliadas por la familia Franco" como la Casa das Cunchas, en Sada, y la Casa Cornide, en A Coruña, así como "medidas firmes contra la impunidad histórica".

"En Meirás, los Franco hicieron caja con memoria que hoy es irrecuperable pero queda patrimonio por recuperar", ha dicho. "Exigimos menos propaganda y más memoria, verdad, justicia y reparación", ha apostillado.