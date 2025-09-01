Inés Rey centra el inicio del curso político en A Coruña en la elaboración de los presupuestos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha aprovechado el primer día de septiembre para responder a preguntas de los medios coincidiendo con el arranque simbólico del curso político.

En sus declaraciones, la regidora ha querido dejar claro que el Ayuntamiento no ha parado en verano, y que se han seguido tramitando y ejecutando proyectos relevantes para la ciudad.

Entre los temas centrales que ha destacado figura el trabajo ya iniciado en la elaboración presupuestaria para 2026, un proceso que, según dijo, comenzó ya en julio con el objetivo de retomar la negociación con el BNG y poder presentar unas cuentas consensuadas y a tiempo.

Obras en marcha: del Observatorio a Santa Lucía

Además del trabajo presupuestario, Rey hizo un repaso de algunos de los proyectos urbanos que han seguido avanzando durante el verano.

En particular, destacó el inicio de las obras de derribo de los inmuebles del Observatorio, una actuación clave para la creación del nuevo parque del Agra, una de las promesas del mandato.

A la vez, anunció que en los próximos días se adjudicarán las obras del nuevo centro de salud y mercado de Santa Lucía, otro de los proyectos estratégicos que llevan años esperando su ejecución y que ahora da un paso definitivo.