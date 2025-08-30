Paderne (A Coruña) supera las expectativas en la Romería de la Familia

Más de 800 personas disfrutaron hoy de la Romería de la Familia, una gran fiesta que nació como heredera del Día de la Familia, que no se celebraba desde 2018.

El equipo de gobierno de Paderne volvió a apostar por incluir en el calendario local una cita en la que la vecindad recupera el protagonismo, tal y como resaltan en nota de prensa.

O Telleiro acogió a todos los grupos de familias y amigos que se acercaron para disfrutar de una jornada festiva en comunidad, en la que el Ayuntamiento de Paderne programó actividades culturales a cargo del mago Cayetano Lledó y de los músicos Carlos Manteiga, Noli Rodríguez y Alejandra Pais.

Además de la comida que llevaron los particulares, Paderne ofreció un servicio de pulpeira, con raciones de pago, al que se sumó por la tarde una chocolatada con churros.

Tras la comida comenzaron el bingo y el karaoke, acompañados por los campeonatos de tute, parchís y dominó. Los juegos populares para todas las edades fueron una de las propuestas más exitosas, así como la fiesta de la espuma.

La celebración de esta tercera edición es la rúbrica de un gobierno local que busca potenciar el municipio y su tejido social, no solo con los servicios ya en marcha, sino también con eventos como esta Romería de la Familia, que aspiran a consolidar en el calendario, al igual que la Feira GastroLexítimo.