Las Meigas conmemoran en A Coruña el martirio de San Juan

Este viernes se ha celebrado la conmemoración del Martirio de San Juan Bautista, un día en el que la Comisión Organizadora de las Hogueras de San Juan de Coruña inicia un nuevo ejercicio de actividades que se prolongará hasta finales del próximo mes de junio, teniendo como eje central los actos de la Noite da Queima, en la mágica noche de San Juan.

Los actos tuvieron lugar en la iglesia castrense de San Andrés, donde se ofició una misa en la que Irene Ruiz Sanz, Meiga Mayor de las Hogueras 2022, presentó la ofrenda ante la imagen del Santo y seguidamente las Meigas mayores e infantiles, así como la presidenta de la Asociación de Meigas, junto a Meigas Mayores y Meigas de Honor Honoríficas de años anteriores, realizaron una ofrenda floral.

A la conclusión del oficio religioso, en el mismo marco, se celebró un acto donde la Comisión Organizadora de las Hogueras 2025 impuso las medallas distintivas, en diferentes categorías, a Meigas Mayores y de Honor de anteriores ediciones y a los nuevos directivos del presente ejercicio.

En esta ocasión, recibieron la medalla de Meiga Mayor, Isabel Ruso de Lago, Meiga Mayor 1977, Alejandra López Méndez, Meiga Mayor 2001 y Nadia Quintela Rodríguez, Meiga Mayor 2010.