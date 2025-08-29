El Concello da Coruña recibe fondos europeos para reforzar el plan de acción en los barrios

El Concello da Coruña acaba de obtener más de dos millones de euros en fondos europeos por parte de la Fundación Biodiversidad, una dotación económica con la que el Gobierno local pretende dar un impulso a su plan para reverdecer diversos barrios de la ciudad.

Meses atrás, el Concello se presentó a la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde, para la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas. Esta semana se recibió la confirmación definitiva de que A Coruña contará con financiación y, además, siendo la urbe mejor valorada en el proceso de puntuación que determinó a las entidades beneficiarias de las subvenciones en toda España.

En este sentido, la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, apuntó que "a la convocatoria concurrieron más de 80 candidaturas para obtener financiación", de las que solo 12 fueron aceptadas finalmente como beneficiarias.

Entre ellas, A Coruña, que quedó en primera posición en un proceso de evaluación en el que también estuvieron ciudades como Barcelona, Salamanca, Vigo y Castellón, entre otras.

"Esto nos permitirá poner en marcha diversas iniciativas para reverdecer barrios de A Coruña que, por su configuración urbana, necesitan espacios públicos más oxigenados y medioambientalmente más sostenibles", explicó Díaz.

La previsión es que las actuaciones previstas se ejecuten entre los años 2026 y 2028, "siendo consensuadas previamente con el vecindario de cada distrito antes de que se ejecuten, con el objetivo de adecuar las intervenciones a la realidad y necesidades de los barrios en los que se intervendrá", agregó la concejala.

Díaz recordó que 'Coruña Verdea', el proyecto que el Concello presentó a esta convocatoria de la Fundación Biodiversidad, tuvo en la participación ciudadana uno de sus ejes fundamentales para configurar las propuestas que se presentaron para obtener fondos FEDER. En este sentido, el proyecto recibió cartas de apoyo de diversas asociaciones y entidades vecinales de la ciudad, que respaldaron la necesidad de estas medidas para revitalizar y naturalizar barrios de A Coruña que precisan de más espacios verdes.