La Xunta detecta gaviotas con gripe aviar en Arteixo, Abegondo y Miño (A Coruña)

La Consellería do Medio Rural acaba de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cinco ejemplares de aves silvestres afectadas por gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP), resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Se trata de cuatro gaviotas patiamarillas encontradas en Arteixo, Abegondo y Miño (A Coruña), y en Foz (Lugo), y de una gaviota sombría hallada en Bueu (Pontevedra), que ya fueron trasladadas a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros (A Coruña), Carballedo-Cotobade (Pontevedra) y O Veral (Lugo).

Las aves fueron muestreadas para proceder al análisis de laboratorio, eliminándose los cadáveres conforme a la normativa vigente.

Estos casos son los primeros confirmados en Galicia en el año 2025 y, al tratarse de aves silvestres, no suponen restricciones adicionales a las ya existentes.

Actualmente en Galicia no hay medidas especiales de restricción, salvo algunas medidas de prevención sanitaria aplicables a los municipios que pertenecen a las denominadas Zonas de Especial Riesgo (Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa en la provincia de Pontevedra; Cerceda, Ordes y Tordoia en la provincia de A Coruña; y Xove en la de Lugo).

Estas medidas están relacionadas fundamentalmente con las condiciones de cría de aves al aire libre y la celebración de concentraciones de aves.

Dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica, que se revisa semanalmente en base a indicadores de riesgo epidemiológico, dichas medidas podrán ser modificadas y/o extenderse a otras zonas.