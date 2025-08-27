El Plan de Barrios para A Coruña 2025-27 arranca con más de 3 millones en mejoras

El portavoz del ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage. Concello de A Coruña.

El ayuntamiento de A Coruña ha dado un nuevo impulso al Plan de Barrios 2025-27, con una inversión que superará los tres millones de euros en actuaciones de mejora en la Sagrada Familia, el Barrio das Flores y Labañou.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, presentó este martes los avances del programa, que también incluye actuaciones en movilidad, vivienda, centros educativos, bienestar social y medio ambiente, tras la reunión de la junta de gobierno local.

1,1 millones para transformar el Barrio das Flores

La primera de las intervenciones afecta al sureste del Barrio das Flores, en un espacio de 5.300 metros cuadrados situado entre las calles Azucenas y Petunias, próximo a la ronda Camilo José Cela.

El proyecto contempla la remodelación de los itinerarios peatonales, la instalación de un nuevo ascensor para mejorar la accesibilidad entre edificios, la renovación del parque infantil central y la modernización de las redes de saneamiento e iluminación pública.

La inversión prevista asciende a 1,1 millones de euros.

La ronda peatonal avanza hacia Agra

También se aprobó la licitación de la segunda fase de la humanización de la calle Sagrada Familia, que incluye actuaciones en Antonio Carballo con el objetivo de dar continuidad a la ronda peatonal.

Esta conexión permitirá enlazar la Sagrada Familia con el barrio de la Agra do Orzán y llegar al futuro Parque del Observatorio, actualmente en preparación tras la adecuación de los cierres de la Aemet.

El presupuesto supera el millón de euros y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de diez meses.

Reurbanización en Labañou: 970.000 euros

En Labañou, el ayuntamiento aprobó la licitación de la segunda fase de la reurbanización del grupo de viviendas María Pita, que continuará las mejoras ya realizadas en la primera intervención.

El plan prevé ganar accesibilidad, incrementar zonas verdes, reforzar la seguridad vial y crear nuevos espacios de ocio para la vecindad.

La inversión asciende a 970.000 euros.

Pasarela entre estaciones: obras adjudicadas por 1 millón

Otra de las actuaciones destacadas es la renovación de la pasarela sobre Alfonso Molina, que conecta la estación de autobuses con la futura estación intermodal. Los trabajos, adjudicados a la empresa Seranco, supondrán una inversión de un millón de euros.

Durante la ejecución se instalará una pasarela provisional para garantizar el tránsito peatonal.

Viviendas en Os Rosales: recuperación del esqueleto urbanístico

El ayuntamiento también concedió la licencia para recuperar el conocido esqueleto urbanístico de la calle Emilio González López, en el barrio de los Rosales.

Allí se construirán 63 viviendas, aprovechando la infraestructura existente. Lage recordó que la estrategia municipal combina la promoción de nueva vivienda pública con la rehabilitación de proyectos inacabados tras la crisis de 2008.

1,4 millones para el mantenimiento de colegios

En el ámbito educativo, se adjudicó el contrato de conservación de colegios y centros de educación especial hasta 2027, con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Además, se ejecutan mejoras en 13 centros escolares por un importe superior a 800.000 euros.

370.000 euros para atender a personas sin hogar

El área social también avanza con la licitación del servicio de atención en la calle a personas sin hogar, dotado con 370.000 euros hasta 2027.

El objetivo, según Lage, es "garantizar un escudo asistencial que facilite la integración social de las personas más vulnerables".

El ruido en A Coruña cae un 63% en siete años

Por último, el Gobierno municipal aprobó la cuarta fase del Mapa de Ruido y Plan de Acción contra el Ruido. Entre 2016 y 2023, la población coruñesa expuesta a niveles sonoros excesivos se redujo un 63%, gracias principalmente a medidas de calmado de tráfico, creación de espacios peatonales y mejora del firme viario.

"El tráfico rodado es el principal factor de contaminación acústica y seguiremos trabajando para reducirlo", aseguró Lage.