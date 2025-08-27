Abiertas las playas de A Coruña después de que las precintaran por el temporal costero

Actualización (12:00): Aunque el día no invita al baño en A Coruña, la playa de Orzán, que permanecía cerrada hasta esta mañana, ha quedado abierta al público este miércoles, aunque con limitaciones para el baño: la bandera roja todavía ondea en todo el arenal. El Concello permanece atento para cualquier cambio en la previsión del tiempo.

Noticia original:

Las mareas vivas en A Coruña han obligado al cierre de la playa del Orzán, donde este miércoles ondea la bandera roja. Este fenómeno que eleva el nivel del mar de manera especialmente intensa, junto con el fuerte oleaje, ya obligó en la jornada de ayer al desalojo de las playas al ocupar el agua todo el arenal, llegando hasta la zona más alta del muro.

Este cierre temporal se debe a motivos de seguridad y sucede en una jornada en la que el tiempo tampoco se espera que acompañe para disfrutar de una jornada de playa, a diferencia de la tarde de ayer en la que sí eran muchos los bañistas que disfrutaban de la que sería la última jornada soleada de la semana.

El fuerte oleaje y las corrientes derivadas de este fenómeno natural han incrementado el riesgo para los bañistas, lo que ha llevado a izar la bandera roja en los arenales.

La Aemet ha activado la alerta amarilla en toda la costa de A Coruña por temporal costero. Desde las 10:00 horas de esta mañana, el aviso permanece activo con olas que alcanzarán los 4 o 5 metros. No será hasta las 20:00 horas de la noche cuando llegue la calma.

En caso de alerta amarilla, las autoridades piden precaución y alejarse de las zonas más cercanas al mar. Sin embargo, ayer, pese a las advertencias, dos personas se acercaron hasta la zona de Punta Herminia y fueron arrolladas por una ola. Estas dos personas se encontraban en una zona rocosa observando el mar y, según se puede intuir, sacando fotos con sus teléfonos. Por suerte todo quedó en un susto.

