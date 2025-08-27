Alerta Amarilla en A Coruña: la lluvia se resiste, aunque no por mucho tiempo

A Coruña amanecía esta mañana con los cielos teñidos de rosa en algunos puntos de la ciudad. Aunque el cielo lleva amenazando con lluvias toda la semana, parece que las precipitaciones se resisten, dejando estampas como la de esta mañana en barrios como el de Novo Mesoiro.

Pero no será por mucho tiempo. Poco a poco, las nubes van tomando protagonismo y el sol pasa a un segundo plano. Según la predicción de MeteoGalicia, las lluvias llegarán a la ciudad a partir de este mediodía.

No obstante, las temperaturas serán agradables, de 23 de máxima y mínimas de 16, aunque se prevé que mañana empiecen a bajar, hasta los 21 grados.

Además, la Aemet ha activado la alerta amarilla en toda la costa de A Coruña por temporal costero. Desde las 10:00 horas de esta mañana, el aviso permanece activo con olas que alcanzarán los 4 o 5 metros. No será hasta las 20:00 horas de la noche cuando llegue la calma.

Con ello, se recomienda extremar la precaución y evitar situaciones como la que se produjo en la tarde de este martes, cuando dos personas fueron arrolladas por una ola, al encontrarse en una zona rocosa muy próxima al mar en Punta Herminia.