Vecinos de Novo Mesoiro, en A Coruña, alertan: "Con un descuido, puede convertirse en una antorcha"

El encanto de vivir en las afueras se ve amenazado cuando la naturaleza que rodea a Novo Mesoiro se convierte en un vertedero. Este barrio de A Coruña enfrenta un grave problema con la acumulación de basura en sus senderos.

Sillas, ruedas, sacos de obra y restos, en general, de lo que suele sobrar en una mudanza o que normalmente iría a parar a un punto limpio. Muros de basura que interrumpen los caminos que rodean el monte de Novo Mesoiro.

Vecinos del barrio llevan meses denunciando esta situación, pero fue este fin de semana cuando se pudo ver la peligrosidad que esto puede causar.

Un incendio en el monte de Pastoriza, en el municipio de Arteixo, activó las alarmas en el barrio. El servicio de bomberos de A Coruña, que actuó en colaboración con otros concellos del área, así como con los medios de la Consellería do Medio Rural, tuvo que solicitar la colaboración de los vecinos para poder acceder a la parte del bosque que les correspondía. Los residentes tuvieron que retirar sus vehículos para dar paso a los camiones de bomberos.

A pocos metros del acceso al incendio, un muro de basura limitaba el paso. Por suerte, pudieron acceder por otros caminos. "El fuego estaba entre esos dos puntos, lo que no impidió el paso en esta ocasión, pero sí podría suponer un problema si se repite en otras zonas del monte", explica Víctor Lamela, presidente de la agrupación de Novo Mesoiro.

El vertedero que más preocupa es el que hay en un camino accesible desde Vio, así como otros que se encuentran en una ruta que va desde el cementerio de Feans.

Aseguran que son varios los camiones que descargan basura "como si nuestro barrio fuera un vertedero sin dueño", denuncian en su cuenta de Instagram, una de las más activas de la ciudad, con más de 5.000 seguidores.

"En nuestras zonas verdes, la maleza crece alta, seca, esperando la chispa que lo arrase todo", lamentan. Hace unas semanas solicitaron que se cortaran las zonas más peligrosas, pero no pudieron completar los trabajos "por la presencia de velutina".

"Hoy, esa zona sigue igual: un colchón de hierba seca que, con un solo descuido, puede convertirse en una antorcha a las puertas de nuestras casas", insisten.

Por ello, exigen la limpieza de los vertidos y la retirada de escombros, así como un mantenimiento constante de las zonas verdes. También piden sanciones para quienes utilicen el monte como vertedero y la recuperación ambiental de las zonas quemadas mediante reforestación participativa.