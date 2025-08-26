Vecinos de Adormideras, en A Coruña, denuncian la invasión de autocaravanas: "No podemos aparcar"

Durante los meses de julio y agosto es más que habitual encontrarse con autocaravanas por los barrios de A Coruña, especialmente en aquellos próximos a los atractivos turísticos de la ciudad. Este es el caso del barrio de Adormideras, cuyos vecinos denuncian que la saturación de estos vehículos los deja sin plazas de aparcamiento.

"Nos invaden las autocaravanas", señala una vecina del barrio a Quincemil. Desde la Asociación de Vecinos de Adormideras explican que padecen este problema cada verano, pero que este año se está notando con más fuerza, lo que ha llevado a protestas vecinales: "No tenemos sitio para aparcar, entre las autocaravanas y los coches de la gente que viene a la playa".

La agrupación vecinal avanza que tienen previsto reunirse en las próximas semanas con el Concello da Coruña, en concreto con la concejalía de Infraestructuras y Movilidad, con el objetivo de abordar la problemática e implantar una regulación o mejoras de cara al verano de 2026.

Por su parte, el Concello da Coruña no ha querido adelantar cuándo se producirá dicho encuentro, aunque sí confirma que "escucharemos a los vecinos".

¿Pueden las autocaravanas estacionar en la calle?

Cabe destacar que A Coruña cuenta con varias zonas destinadas al estacionamiento de autocaravanas: en O Portiño, en la Torre, en el Paseo Marítimo, en el Aquarium Finisterrae y en Adolfo Suárez.

El Presidente del Caravaning Club Yakart y también usuario de caravanas, Antonio Jul, explica a Quincemil: "Este tipo de vehículos puede estacionar y hacer noche en cualquier plaza de aparcamiento, siempre y cuando no ocupen más de una plaza". Según la legislación vigente tienen prohibido acampar, es decir, desplegar toldos, abrir ventanas hacia la calle o realizar vertidos como en un área para caravanas.

Adormideras, de hecho, se encuentra muy próximo al aparcamiento de la Torre. Entonces, ¿por qué los turistas prefieren aparcar en el barrio en lugar de en las áreas de estacionamiento designadas?

"Los usuarios que estacionan en la calle no hacen nada ilegal. El problema en A Coruña es que hay pocas plazas en las áreas habilitadas y cada vez llega más turismo de este tipo", señala Antonio. Por ello, demandan al Concello la construcción de un párking con más plazas para poder cubrir la demanda.