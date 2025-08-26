El plan de mejoras de Labañou en A Coruña avanza con nuevas paradas de autobús y zonas verdes Concello da Coruña

Este martes, la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, supervisó las actuaciones en marcha en el barrio de Labañou, que se centran ahora en la calle Tolerancia, donde ya se están plantando nuevos ejemplares de arbolado. Asimismo, supervisó las mejoras ejecutadas en las paradas de transporte urbano de la avenida Gran Canaria y de la calle Hondura.

La primera de estas dos actuaciones se llevó a cabo con el objetivo de suprimir un pequeño punto negro en términos de movilidad, ya que la configuración previa de la parada, dividida en dos sectores con un paso peatonal encajado entre ambos, hacia el cruce con la calle Honduras, restaba visibilidad al paso de peatones. Esto supuso, en algunos momentos, accidentes y problemas de seguridad vial.

"Para solucionarlo, suprimimos el antiguo paso peatonal existente y creamos uno nuevo más adelante de la parada, en el cruce entre Gran Canaria, Honduras y Colombia. Este nuevo paso de peatones es elevado, lo que también contribuye a calmar el tráfico", precisó Díaz, quien estuvo acompañada por Felisa Pérez Prada, presidenta de la asociación vecinal Francisco Rodríguez Otero. Pérez Prada agradeció las mejoras tanto en seguridad como en accesibilidad que supusieron las actuaciones realizadas.

Aprovechando la intervención también se reurbanizaron los espacios públicos situados entre la calle Colombia y la avda. Gran Canaria, para crear un itinerario peatonal acorde con los flujos de movilidad del vecindario. En paralelo, el Concello remodeló y mejoró la accesibilidad universal en la parada de autobús de la calle Honduras, una de las más utilizadas en Labañou.

Nuevos árboles de la calle Tolerancia

También esta mañana, la concejala supervisó los avances experimentados en los trabajos de integración de la plaza de la Tolerancia y la calle homónima, que pasará a ser una superficie peatonal que contará con espacios verdes.

En este sentido, ya son visibles los nuevos árboles que se están plantando entre la plaza y la calle Tolerancia. Son 18 ejemplares de especies diversas como cedros, granados y robinias, entre otras. Es una de las medidas más destacadas en el contexto de esta reurbanización, concebida para mejorar los espacios públicos que rodean la plaza y el parque infantil, y que refuerza también la seguridad vial en la zona.

"Los trabajos avanzan a buen ritmo y según los plazos previstos, y por eso también aprovechamos para actuar en espacios próximos como la calle Argentina", informó la concejala, que explicó que la humanización de la calle Tolerancia incluye mejoras de accesibilidad en el cruce con Argentina.

"Como ya íbamos a elevar el paso peatonal existente en este punto, con un pequeño recrecido que ayuda a calmar el tráfico y reforzar la seguridad vial, días atrás iniciamos la renovación del firme de la calzada en la calle", detalló Díaz.

Las mejoras en el pavimento ya están terminadas, a expensas de los últimos retoques de pintura y la puesta a cota de las tapas de alcantarillado, como es habitual en estos casos.

Próxima renovación del Centro Cívico de Labañou

En la visita de esta mañana a Labañou, Noemí Díaz recordó que el abanico de actuaciones previsto por el Gobierno local en el barrio incluye la renovación de las instalaciones del Centro Cívico de Labañou, ya adjudicada semanas atrás y que arrancará próximamente.

La inversión, de 620.000 euros, permitirá concretar la reforma parcial de la envolvente del edificio, sustituir la cubierta por un nuevo sistema aislante y renovar las ventanas exteriores.