Luz Casal luce en A Coruña de la mano de Zara en el Monte de San Pedro

Con un traje blanco, que le permitía mimetizarse con una de las estrellas del entorno, y con un chorro de voz contagioso.

Luz Casal ha brillado, y en este caso con luz propia, en el concierto organizado por Zara en el edificio de la cúpula del Monte de San Pedro, en A Coruña, donde conmemoró el 50 aniversario de la multinacional de la moda.

A las 21:15, con relativa puntualidad, salió al escenario móvil el pianista, Baldo, eterno escolta de la artista de Boimorto.

Tras él, una imponente Luz Casal dejó muy claro desde la primera nota cuál iba a ser el tono del concierto: cercano, inspirador y con una sencillez basada en su voz y en las notas del piano.

Con un boas noites, las luces se desvanecieron y tan solo la decoración planetaria iluminó a la artista.

Lo eres todo fue la primera canción elegida, que arrancó los primeros, y no los últimos, aplausos del evento.

Agradecida por la oportunidad de conmemorar esta efeméride de Zara, se lanzó a hablar en gallego para sumarse a "un éxito arrollador e verdadeiramente exemplar".

La sonoridad especial de Cenizas enlazó con Historia de un amor.

Un escenario móvil

El escenario, o el entorno del mismo, no era estático. A baja velocidad, el público rotaba sobre Luz Casal, generando una sensación diferente de estar alrededor del planeta, como si fuese un satélite.

Tras una pequeña parada para beber, interactuó de forma más clara con el público, que respondió a todas sus preguntas.

La elección musical, plenamente cuidada, siguió con No me importa nada, que levantó las palmas de la audiencia.

El recuerdo a su padre

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el recuerdo a su progenitor. Con la canción Un nuevo día brillará, las palmas volvieron a salir a colación, compartiendo con el público el estribillo.

Fue un pequeño homenaje a su padre, fallecido ya, y del que no quiso olvidarse en un día especial.

Sin presentación, porque no hacía falta, Piensa en mi hizo que la cita alcanzase casi su momento cumbre.

Con las cortinas perimetrales descorriéndose porque anocheció, la cúpula parecía un entorno de otra dimensión. Una en la que Luz Casal hizo retumbar el Negra Sombra, para arrancar los últimos aplausos a las 22:39.

Los gritos de otra, otra, no tuvieron su efecto. La selección musical había concluido para esos 200 privilegiados que han podido disfrutar del evento. Las entradas se agotaron en cuestión de minutos.