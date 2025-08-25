Llegan las primeras columnas para el nuevo edificio de O Parrote, en A Coruña

Imagen de la zona de O Parrote en obras esta tarde. Quincemil.

Las obras en el entorno de O Parrote siguen su marcha. Tras colocar los diferentes módulos de la plataforma flotante que estará ubicada frente a La Solana, y que se han desplazado flotando, la siguiente fase afecta al nuevo edificio.

Así, en los últimos días se ha incrementado la actividad en la zona, con grúas que están ya empezando a trabajar con las columnas de la nueva estructura.

El inmueble, que se prevé de una sola altura integrada en el entorno y con orientación hacia la terraza con vistas al castillo de San Antón, tendrá un uso de almacenaje de embarcaciones con acceso al exterior, vestuarios, duchas, estancias para el personal de socorrismo y una terraza.

La estimación de duración de las obras es de seis meses, por lo que la totalidad del espacio, anunciado por Alberto Núñez Feijoo en 2022, no estará disponible hasta el verano del 2026.