Comienzan las obras del Parque del Observatorio en el barrio del Agra del Orzán en A Coruña

Los vecinos del Agra del Orzán ven, por fin, más cerca el final de su larga lucha por disfrutar del Parque del Observatorio y que se ejecuten las obras necesarias. Este lunes el Concello inicia la primera fase de las obras, que empezarán por la construcción de nuevos cierres perimetrales alrededor de las instalaciones de la AEMET.

De esta manera, a lo largo del día de hoy está previsto que arranquen los preparativos necesarios para poner en marcha las actuaciones, con la instalación de las casetas de obra, que permitirán su apertura y el acondicionamiento para su uso público.

El Concello obtuvo en junio la concesión demanial de los terrenos de la AEMET en el Observatorio, y desde entonces ha avanzado en las actuaciones urbanísticas necesarias para abrir el parque. Después de la construcción de los nuevos cierres perimetrales, se procederá a demoler los muros que bordean las calles Canceliña y Gregorio Hernández, que actualmente impiden o limitan el acceso a los espacios que el gobierno local obtuvo en régimen de cesión.

El cronograma de trabajo fue concretado la semana pasada en una reunión técnica entre personal del Concello y la AEMET, con el objetivo de acordar el calendario inicial de intervenciones. Dado que la previsión es comenzar con las cimentaciones del nuevo cerramiento perimetral sur del edificio principal del Observatorio —el que da a la calle Gregorio Hernández—, ya este lunes se trasladarán las primeras casetas de obra al interior del parque, con el fin de habilitar y guardar los equipos necesarios antes del inicio de los trabajos.

La alcaldesa, Inés Rey, recalcó hoy que el parque del Observatorio no solo se sustentará sobre las dos superficies cedidas por el Estado al Concello, sino que se completará con la cesión gratuita de más de 3.000 metros cuadrados de una parcela colindante al parque, el antiguo solar de las Adoratrices.

El Pleno aprobó a finales de julio el convenio urbanístico necesario para adoptar esta medida, que además de dar cumplimiento a una sentencia firme del TSXG —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, el solar de las Adoratrices— permitirá aprovechar como área verde y espacio libre de uso público esa superficie de 3.000 metros cuadrados, que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.