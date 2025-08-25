Imagen de la nueva base de Bici Coruña en rúa Nova.

Imagen de la nueva base de Bici Coruña en rúa Nova.

A Coruña

Bici Coruña amplia sus estaciones y llega a Rúa Nova y Cantón Pequeño

Ambas son estaciones conectadas a energía solar, por lo que no cargarán las bicicletas impulsadas a batería

El servicio Bici Coruña sigue expandiéndose. El ayuntamiento de A Coruña ha instalado en días pasados dos nuevas bases, de la modalidad conectada a energía solar, en dos puntos estratégicos.

Se trata de la rúa Nova, justo enfrente de la sede de la entidad bancaria Abanca, y en el Cantón Pequeño, justo enfrente del BBVA.

Estas nuevas estaciones, que aún no han entrado en funcionamiento, permitirán el depósito y recogida de bicicletas, tanto eléctricas como manuales. Al no estar conectadas a la corriente, no permitirán la carga de las primeras.

Bicicoruña ha crecido de forma exponencial en cuanto a número de usuarios, logrando constituirse en una alternativa más de movilidad. El desarrollo de los carriles bici, unido a la ampliación del número de bases estación y al refuerzo de los vehículos eléctricos, ha hecho que ganen en popularidad.