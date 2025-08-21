Una persona herida en A Coruña tras chocar una furgoneta contra otra aparcada en Cuatro Caminos

Una persona ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico en A Coruña. Una furgoneta que circulaba por la calle Santiago Rey Fernández Latorre chocó contra otra que estaba aparcada aproximadamente a la altura del número 53 sobre las 16:45 horas de esta tarde.

Según informa la Policía Local, se investigan las causas del siniestro. El vehículo accidentado circulaba en dirección desde la glorieta de El Corte Inglés hacia la fuente de Cuatro Caminos y acabó empotrándose contra la furgoneta aparcada en sentido contrario.

El conductor, un varón de 63 años, tuvo que ser trasladado con heridas leves al Chuac. La furgoneta estacionada, estaba vacía en el momento del impacto.