Sada (A Coruña) propone como festivo local 2026 el 18 de agosto para conmemorar su sardiñada

El 18 de agosto de 2026 será festivo en Sada. El Gobierno local propondrá que esta jornada sea declarada como festiva en el municipio para "celebrar con más intensidad" una cita especialmente señalada en el concello: la sardiñada, declarada Fiesta de Interés Turístico.

Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento a través de redes sociales, donde ha agradecido el trabajo de todas las personas y colectivos que hicieron posible sus fiestas "multitudinarias y sin incidentes". El departamento de Cultura ya trabaja en la celebració del próximo año con el objetivo de mantener el éxito actual basado en una programación pensada para todos los públicos.

El ayuntamiento ha dado las gracias en primer lugar a los miles de vecinos y visitantes que disfrutaron de las fiestas sin incidentes, conociendo de primera mano la música, la cultura, el patrimonio y la gastronomía del municipio. Otro agradecimiento fue para los grupos musicales y entidades culturales que contribuyeron a hacer posibles las fiestas.

"Gracias también a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los servicios de emergencias por su colaboración, que garantizó unas fiestas seguras y completas", recoge el Concello de Sada en una publicación de Instagram en la que también tiene palabras para ALSA, la Confraría de Pescadores y Portos de Galicia por las facilidades.

Sada ya trabaja en las fiestas de 2026, pero mientras ha avanzado que propondrá como festivo local el 18 de agosto. Los festivos locales de este 2025 fueron el 4 de marzo, Martes de Carnaval y 24 de junio, fiesta de San Juan. Al 18 de agosto, sin embargo, habrá que sumar los festivos autonómicos y nacionales, que son los siguientes: